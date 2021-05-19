Єдиний "зелений" глава регіону Німеччини представив амбітні кліматичні цілі на 5 років
Прем’єр-міністр федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречман, єдиний глава регіонального уряду від партії "Зелених", у середу представив новий амбітний план з досягнення кліматичних цілей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Регіональній уряд Кречмана, в якому молодшим партнером по коаліції є християнські демократи канцлерки Ангели Меркель, розглядається як можливий зразок уряду на федеральному рівні. "Зелені" в цей час лідирують в опитуваннях громадської думки напередодні національних виборів в Німеччині, які відбудуться 26 вересня. Кліматичні питання, свідчать опитування, викликають найбільшу стурбованість виборців.
За словами недавно переобраного на посаді Кречмана, багата федеральна земля на південному заході Німеччини, де розміщені німецькі автомобілебудівні компанії Mercedes-Benz і Porsche, прагне до 2040 року досягти нульових викидів в атмосферу - на п'ять років раніше, ніж заявлена національна мета.
За його словами, Баден-Вюртемберг також стане першою німецькою федеральною землею, яка вимагатиме, щоб усі нові будівлі мали дахи з сонячними батареями. Така ж вимога буде застосовуватися до існуючих будівель, в яких проводиться капітальний ремонт.
"Той, хто захищає клімат, захищає нашу свободу", - сказав Кречман в промові перед регіональними депутатами, викладаючи плани свого уряду на найближчі п'ять років.
Щонайменше 2% території в Баден-Вюртемберзі буде призначено для вітроенергетичних та сонячних електростанцій, особливо уздовж автомагістралей і залізниць.
Уряд землі також розширить національний парк Шварцвальд і наполягатиме перенесенні національного терміну відмови від вугілля в енергетиці з 2038 року на 2030 рік.
За словами Кречмана, федеральна земля, у якій німецький винахідник Карл Бенц винайшов сучасний автомобіль майже 150 років тому, тепер "винайде автомобіль заново", підтримавши технології акумуляторів, штучний інтелект і автономне водіння.
"Таким чином ми гарантуємо, що Tesla скоро побачить тільки наші задні фари", - сказав він, маючи на увазі американського виробника електромобілів.
Баден-Вюртемберг, земля з населенням близько 11 мільйонів осіб, що межує зі Швейцарією і Францією, є однією з найбагатших на душу населення в Німеччині.
Нагадаємо, партія "Зелених" висунула одну з двох своїх співлідерів, Анналену Бербок, кандидатом у канцлери, та має великі шанси увійти до складу наступного уряду або й очолити його.
Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".