Єдиний "зелений" глава регіону Німеччини представив амбітні кліматичні цілі на 5 років

Прем’єр-міністр федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречман, єдиний глава регіонального уряду від партії "Зелених", у середу представив новий амбітний план з досягнення кліматичних цілей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Регіональній уряд Кречмана, в якому молодшим партнером по коаліції є християнські демократи канцлерки Ангели Меркель, розглядається як можливий зразок уряду на федеральному рівні. "Зелені" в цей час лідирують в опитуваннях громадської думки напередодні національних виборів в Німеччині, які відбудуться 26 вересня. Кліматичні питання, свідчать опитування, викликають найбільшу стурбованість виборців.

Читайте також В Україну їде лідер німецьких "Зелених", планує поїздку на Донбас

За словами недавно переобраного на посаді Кречмана, багата федеральна земля на південному заході Німеччини, де розміщені німецькі автомобілебудівні компанії Mercedes-Benz і Porsche, прагне до 2040 року досягти нульових викидів в атмосферу - на п'ять років раніше, ніж заявлена національна мета.

За його словами, Баден-Вюртемберг також стане першою німецькою федеральною землею, яка вимагатиме, щоб усі нові будівлі мали дахи з сонячними батареями. Така ж вимога буде застосовуватися до існуючих будівель, в яких проводиться капітальний ремонт.

"Той, хто захищає клімат, захищає нашу свободу", - сказав Кречман в промові перед регіональними депутатами, викладаючи плани свого уряду на найближчі п'ять років.

Щонайменше 2% території в Баден-Вюртемберзі буде призначено для вітроенергетичних та сонячних електростанцій, особливо уздовж автомагістралей і залізниць.

Уряд землі також розширить національний парк Шварцвальд і наполягатиме перенесенні національного терміну відмови від вугілля в енергетиці з 2038 року на 2030 рік.

За словами Кречмана, федеральна земля, у якій німецький винахідник Карл Бенц винайшов сучасний автомобіль майже 150 років тому, тепер "винайде автомобіль заново", підтримавши технології акумуляторів, штучний інтелект і автономне водіння.

"Таким чином ми гарантуємо, що Tesla скоро побачить тільки наші задні фари", - сказав він, маючи на увазі американського виробника електромобілів.

Баден-Вюртемберг, земля з населенням близько 11 мільйонів осіб, що межує зі Швейцарією і Францією, є однією з найбагатших на душу населення в Німеччині.

Нагадаємо, партія "Зелених" висунула одну з двох своїх співлідерів, Анналену Бербок, кандидатом у канцлери, та має великі шанси увійти до складу наступного уряду або й очолити його.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".