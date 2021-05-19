В Україну їде лідер німецьких "Зелених", планує поїздку на Донбас

Наступного тижня Україну на чолі парламентської делегації відвідає співголова партії "Зелених" Німеччини Роберт Габек.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

"Співголова партії "Зелених" Німеччини Роберт Габек прийняв запрошення здійснити візит до України вже наступного тижня. Попереду - зустрічі з керівництвом української держави і поїздка на Схід до лінії розмежування. Це - надважливий сигнал солідарності з українцями", - розповів Мельник у Twitter.

За його словами, німецька делегація окрім Києва відвідає також Маріуполь, "щоб на власні очі побачити й відчути біль і страждання, які принесла на українську землю російська агресія".

Нагадаємо, 26 вересня у Німеччині відбудуться парламентські вибори, і віднедавна лідером симпатій виборців стали "Зелені".

Партія виснула одну з двох своїх співлідерів, Анналену Бербок, кандидатом у канцлери, та має великі шанси увійти до складу наступного уряду або й очолити його.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".