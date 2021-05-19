Единственный "зеленый" глава региона Германии представил амбициозные климатические цели на 5 лет

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, единственный глава регионального правительства от партии "Зеленых", в среду представил новый амбициозный план по достижению климатических целей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Региональное правительство Кречмана, в котором младшим партнером по коалиции являются христианские демократы канцлера Ангелы Меркель, рассматривается как возможный образец правительства на федеральном уровне. "Зеленые" в это время лидируют в опросах общественного мнения накануне национальных выборов в Германии, которые состоятся 26 сентября. Климатические вопросы, свидетельствуют опросы, вызывают наибольшую обеспокоенность избирателей.

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По словам недавно переизбранного на должность Кречмана, богатая федеральная земля на юго-западе Германии, где размещены немецкие автомобилестроительные компании Mercedes-Benz и Porsche, стремится к 2040 году достичь нулевых выбросов в атмосферу - на пять лет раньше, чем заявленная национальная цель.

По его словам, Баден-Вюртемберг также станет первой немецкой федеральной землей, которая потребует, чтобы все новые здания должны иметь крыши с солнечными панелями. Такое же требование будет применяться к существующим зданиям, в которых проводится капитальный ремонт.

"Тот, кто защищает климат, защищает нашу свободу", - сказал Кречман в речи перед региональными депутатами, излагая планы своего правительства на ближайшие пять лет.

Не менее 2% территории в Баден-Вюртемберге будет предназначено для ветроэнергетических и солнечных электростанций, особенно вдоль автомагистралей и железных дорог.

Правительство земли также расширит национальный парк Шварцвальд и будет настаивать на переносе национального срока отказа от угля в энергетике с 2038 к 2030 году.

По словам Кречмана, федеральная земля, в которой немецкий изобретатель Карл Бенц изобрел современный автомобиль почти 150 лет назад, теперь "изобретет автомобиль заново", поддержав технологии аккумуляторов, искусственный интеллект и автономное вождение.

"Таким образом мы гарантируем, что Tesla скоро увидит только наши задние фары", - сказал он, имея в виду американского производителя электромобилей.

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, и недавно лидером симпатий избирателей стали "Зеленые".

Партия выдвинула одного из двух своих сопредседателей, Анналену Бербок, кандидатом в канцлеры, и имеет большие шансы войти в состав следующего правительства или даже возглавить его.

О возможном новом канцлере Германии можно прочесть в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет новая "зеленая" власть Германии"