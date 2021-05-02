Першотравень у Берліні: у сутичках поранено 30 поліцейських, 240 осіб затримано

Першотравневі акції у Берліні переросли у сутички із поліцією.

Як повідомляє Reuters, 1 травня у Берліні пройшло близько 20 мирних акцій, на які вийшло щонайменше 5 тис протестуючих.

Явка була вищою, ніж минулого року, хоча вимоги щодо соціального дистанціювання залишаються чинними. Для контролю за ситуацією було задіяні 5600 поліцейських.

Ближче до вечора мирні акції переросли в безлади, внаслідок чого постраждало 30 співробітників поліції.

Заворушення почалися після ходи в окрузі Нойкельн-Кройцберг, в якому брали участь від 8 до 10 тис. осіб. Через годину після початку заходу поліція зупинила ходу, оскільки учасники були без масок і не дотримувалися дистанції.

В знак протесту демонстранти почали кидали у поліцію феєрверки, пляшки та каміння. Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей, а також водяні гармати для гасіння пожеж, викликаних підпалюванням сміттєвих баків демонстрантами. Затримано біля 240 осіб.

Також першотравневі демонстрації відбулись у кількох інших містах Німеччини, включаючи Гамбург та Лейпциг.