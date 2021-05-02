Первомай в Берлине: в столкновениях ранены 30 полицейских, 240 человек задержаны

Первомайские акции в Берлине переросли в столкновения с полицией.

Как сообщает Reuters, 1 мая в Берлине прошло около 20 мирных акций, на которые вышло не менее 5 тыс протестующих.

Явка была выше, чем в прошлом году, хотя требования по социальному дистанцированию остались в силе. Для контроля за ситуацией было задействованы 5600 полицейских.

Ближе к вечеру мирные акции переросли в беспорядки, в результате чего пострадали 30 сотрудников полиции.

Беспорядки начались после шествия в округе Нойкельн-Кройцберг, в котором принимали участие от 8 до 10 тыс. Человек. Через час после начала мероприятия полиция остановила ходу, поскольку участники были без масок и не соблюдали дистанцию.

В знак протеста демонстранты начали бросали в полицию фейерверки, бутылки и камни. Полиция использовала против протестующих перцовый спрей, а также водяные пушки для тушения пожаров, вызванных поджогом мусорных баков демонстрантами. Задержано около 240 человек.

Также первомайские демонстрации состоялись в нескольких других городах Германии, включая Гамбург и Лейпциг.