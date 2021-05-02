У Швеції випадково знайшли унікальний скарб бронзового віку

Картограф Томас Карлссон, оглядаючи ліс для підготовки заходів зі спортивного орієнтування, знайшов скарб бронзового віку.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, скарб включає близько 50 предметів, зокрема: намиста, браслети та шпильки для одягу.

"Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси",- говорить Карлссон. Речі були у такому доброму стані, що він подумав, що це сучасні копії, але на всяк випадок вирішив порадитися з археологами.

Знахідку було зроблено у лісі приблизно за 48 км на північний схід від Гетеборга. Скарб знаходився на землі поруч із скелями. Скоріш за все, земля була перевернута тваринами, внаслідок чого частина речей потрапила на поверхню.

Археологи датують скарб періодом між 750 і 500 роками до н.е.. Знайдені вироби були виготовлені для жінок, які мають високий статус у тодішньому суспільстві. Скоріш за все, речі було залишено у жертву богам.

Знайти такий скарб у лісі – велика рідкість.Зазвичай, подібні скарби кидали в якості жертвоприношення у річки або болота.