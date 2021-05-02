В Швеции случайно нашли уникальный клад бронзового века
Картограф Томас Карлссон, осматривая лес для подготовки мероприятий по спортивному ориентированию, нашел клад бронзового века.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, клад включает около 50 предметов, в частности: бусы, браслеты и заколки для одежды.
"Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения", - говорит Карлссон. Вещи были в таком хорошем состоянии, что он подумал, что это современные копии, но на всякий случай решил посоветоваться с археологами.
Находка была сделана в лесу примерно в 48 км к северо-востоку от Гетеборга. Сокровище находился на земле рядом со скалами. Скорее всего, земля была перевернута животными, в результате чего часть вещей попала на поверхность.
Археологи датируют сокровище периодом между 750 и 500 годами до н.э. Найденные изделия были изготовлены для женщин, имеющих высокий статус в тогдашнем обществе. Скорее всего, вещи были оставлены в жертву богам.
Найти такое сокровище в лесу - большая редкость. Обычно, подобные сокровища бросали в качестве жертвоприношения в реки или болота.