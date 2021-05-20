Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії

Росія може бути партнером в питаннях забезпечення безпеки Європи, але якщо вона порушує міжнародні правила, їй треба вказати на межі дозволеного.

Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Лашет 19 травня виступив зі своєю першою програмною зовнішньополітичною промовою на конференції близького до ХДС Фонду імені Конрада Аденауера і відповів на питання журналістів.

За його словами, свого часу завдяки німецько-французькій ініціативі в Мінську був намічений "дуже хороший шлях виходу з військової напруженості" на Сході України.

"Мінські угоди дозволили уникнути там великого конфлікту, великої війни", - заявив Лашет і закликав Росію дотримуватися зобов'язань, які вона взяла на себе в рамках "нормандського формату".

Поділяє Лашет і підхід теперішнього уряду Німеччини до проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, сказав він, Ангела Меркель відповіла на головне питання, заявивши, що по молекулі газу не можна визначити, яким шляхом вона потрапила до Німеччини - сухопутним через Україну або дном Балтійського моря.

А з огляду на майбутню відмову від використання бурого і кам'яного вугілля для виробництва електроенергії і атомних електростанцій у Німеччині, Лашет бачить в найближчі роки підвищення попиту на газ.

Як і Меркель, Лашет вказує разом з тим на геостратегічний вимір "Північного потоку-2" і наслідки реалізації цього проєкту для України. Він вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні отримати міжнародно-правові гарантії забезпечення її енергетичної безпеки.

Нагадаємо, рейтинг консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впав до 23% і це найнижчий показник за всю історію.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали "Зелені", які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини"