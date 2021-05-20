Кандидат в канцлеры Германии от ХДС поддержал курс Меркель по России

Россия может быть партнером в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, ей надо указать на грани дозволенного.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Лашет 19 мая выступил со своей первой программной внешнеполитической речью на конференции близкого к ХДС Фонда имени Конрада Аденауэра и ответил на вопросы журналистов.

По его словам, в свое время благодаря немецко-французской инициативе в Минске был намечен "очень хороший путь выхода из военной напряженности" на Востоке Украины.

"Минские соглашения позволили избежать там большого конфликта, войны", - заявил Лашет и призвал Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в рамках "нормандского формата".

Разделяет Лашет и подход нынешнего правительства Германии к проекту российского газопровода "Северный поток-2". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал он, Ангела Меркель ответила на главный вопрос, заявив, что по молекуле газа нельзя определить, каким путем она попала в Германию - сухопутным через Украину или по дну Балтийского моря.

А учитывая будущий отказ от использования бурого и каменного угля для производства электроэнергии и атомных электростанций в Германии, Лашет видит в ближайшие годы повышение спроса на газ.

Как и Меркель, Лашет указывает вместе с тем на геостратегическое измерение "Северного потока-2" и последствия реализации этого проекта для Украины. Он считает, что Германия должна помочь Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.

Напомним, рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23% и это самый низкий показатель за всю историю.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Недавно лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из лидеров партии Анналену Бербок в качестве кандидата в канцлеры.

О возможном новом канцлере Германии можно почитать в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии"