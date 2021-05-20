США розглядають зміни до COVID-обмежень на подорожі

Адміністрація президента США розглядає зміни в радикальних обмеженнях на поїздки, що забороняють в'їзд з більшості країн, але поки не ухвалила ніяких рішень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на представників уряду і галузі.

Агентства адміністрації Джо Байдена вже понад місяць проводять зустрічі та зв'язуються з представниками галузі щодо того, коли і як вони можуть почати скасування обмежень на поїздки, вперше введених на початку 2020 року у відповідь на COVID-19.

На питання, чи дозволять Сполучені Штати в'їхати вакцинованим європейцям, представник Білого дому сказав, що на цю мить ніяких змін в обмеженнях на поїздки не заплановано.

Асоціація подорожей США заявила, що сподівається, що "науково обгрунтований план Європейського Союзу щодо відновлення міжнародних поїздок, як ми сподіваємося, спонукає США прислухатися до численних закликів розробити план і графік безпечного відкриття наших кордонів".

Коаліція американських і європейських туристичних, авіаційних, профспілкових, ділових та аеропортових груп закликала до повного відновлення відкриття ринку авіаперевезень США і Великої Британії "якомога швидше" - і сподівається, що уряди знімуть обмеження на початку червня.

Майже вся Європа, як і раніше, забороняє в'їзд більшості мандрівників з США, в той час як Британія приймає американських мандрівників, але вимагає 10-денного карантину після прибуття і двох тестів на COVID-19.

Від початку 2020 року Сполучені Штати заборонили в'їзд багатьом неамериканським громадянам, які недавно побували у Британії та більшій частині Європи, а також в Китаї, Ірані та Бразилії. Цього року Вашингтон додав до списку Південну Африку та Індію.

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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