США рассматривают изменения в COVID-ограничениях на путешествия

Администрация президента США рассматривает изменения в радикальных ограничениях на поездки, которые запрещают въезд из большинства стран, но пока не приняла никаких решений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей правительства и отрасли.

Агентства администрации Джо Байдена уже более месяца проводят встречи и связываются с представителями отрасли о том, когда и как они могут начать отмену ограничений на поездки, впервые введенных в начале 2020 года в ответ на COVID-19.

На вопрос, разрешат ли Соединенные Штаты въехать вакцинированным европейцам, представитель Белого дома сказал, что на данный момент никаких изменений в ограничениях на поездки не запланировано.

Ассоциация путешествий США заявила, что надеется, что "научно обоснованный план Европейского Союза по возобновлению международных поездок, как мы надеемся, побудит США прислушаться к многочисленным призывам разработать план и график безопасного открытия наших границ".

Коалиция американских и европейских туристических, авиационных, профсоюзных, деловых и аэропортовых групп призвала к полному возобновлению открытия рынка авиаперевозок США и Великобритании "как можно скорее" - и надеется, что правительства снимут ограничения к началу июня.

Почти вся Европа по-прежнему запрещает въезд большинству путешественников из США, в то время как Великобритания принимает американских путешественников, но требует 10-дневного карантина по прибытии и двух тестов на COVID-19.

С начала 2020 года Соединенные Штаты запретили въезд почти всем неамериканским гражданам, которые недавно побывали в Великобритании и большей части Европы, а также в Китае, Иране и Бразилии. В этом году Вашингтон добавил в список Южную Африку и Индию.

Напомним, послы стран Европейского Союза приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

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