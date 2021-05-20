ЄСПЛ: локдаун через коронавірус не може прирівнюватися до домашнього арешту

Суворий карантин, запропонований владою для боротьби з пандемією COVID-19, не може прирівнюватися до домашнього арешту.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини.

Справа стосувалася локдауну, запровадженого румунським урядом з 24 березня по 14 травня 2020 роки для боротьби з пандемією COVID-19, який передбачав обмеження на вихід з дому.

Зі скаргою до ЄСПЛ звернувся румунський євродепутат Крістіан-Василе Терхеш, який стверджував, що уряд фактично позбавив його волі, чим порушив пункт 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (Право на свободу та особисту недоторканність).

"Суд постановив, що оскаржуваний захід не може прирівнюватися до домашнього арешту. Рівень обмежень свободи пересування заявника не був таким, щоб загальна ізоляція за наказом влади могла розглядатися як позбавлення волі", - йдеться в рішенні, яке є остаточним.

Нагадаємо, Румунія з 15 травня почала першу фазу послаблення коронавірусних обмежень.