ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не может приравниваться к домашнему аресту

Строгий карантин, предложенный властями для борьбы с пандемией COVID-19, не может приравниваться к домашнему аресту.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение принял Европейский суд по правам человека.

Дело касалось локдауна, введенного румынским правительством с 24 марта по 14 мая 2020 годы для борьбы с пандемией COVID-19, который предусматривал ограничения на выход из дома.

С жалобой в ЕСПЧ обратился румынский евродепутат Кристиан-Василе Терхо, который утверждал, что правительство фактически лишило его свободы, чем нарушил пункт 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и личную неприкосновенность).

"Суд постановил, что оспариваемая мера не может приравниваться к домашнему аресту. Уровень ограничений свободы передвижения заявителя не был таким, чтобы общая изоляция по приказу властей могла рассматриваться как лишение свободы", - говорится в решении, которое является окончательным.

Напомним, Румыния с 15 мая начала первую фазу ослабления коронавирусных ограничений.