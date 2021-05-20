Турецькі судна без дозволу зайшли в територіальні води Греції

Турецькі рибальські човни у середу зайшли в грецькі територіальні води на південь від невеликого острова Гавдос, біля західного Криту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що це вперше турецькі судна з’явилися в західній частині Криту. Більше детальної інформації про вторгнення немає.

Інцидентом займалася грецька берегова охорона, хоча флот також був приведений у готовність.

Цей розвиток подій розглядається як пряме порушення грецьких прав у виключній економічній зоні, але це також небезпечно ще з двох причин: по-перше, тому що йдеться про спробу поставити під сумнів суверенітет у районі, де Греція має безперечний суверенітет, оскільки цей район не входить до турецько-лівійської морської угоди, яку Афіни все одно відкидають.

Також поява турецьких рибальських суден у водах Гавдоса розглядається як спроба поставити під сумнів право острова на територіальні води.

11 травня військово-морський флот Італії звинуватив турецькі рибальські катери в киданні каменів в напрямку двох італійських суден у Середземному морі. Сутички нібито відбулися на північ від Кіпру.