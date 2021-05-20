Турецкие суда без разрешения зашли в территориальные воды Греции

Турецкие рыбацкие лодки в среду зашли в греческие территориальные воды южнее небольшого острова Гавдос, у западного Крита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Отмечается, что это первые турецкие суда, появившиеся в западной части Крита. Более детальной информации о вторжении нет.

Инцидентом занималась греческая береговая охрана, хотя флот также был приведен в готовность.

Это развитие событий рассматривается как прямое нарушение греческих прав в исключительной экономической зоне, но это также опасно по двум причинам: во-первых, потому что речь идет о попытке поставить под сомнение суверенитет в районе, где Греция бесспорный суверенитет, поскольку этот район не входит в турецко-ливийского морского соглашения, которое Афины все равно отвергают.

Также появление турецких рыболовецких судов в водах Гавдоса рассматривается как попытка поставить под сомнение право острова на территориальные воды.

11 мая военно-морской флот Италии обвинил турецкие рыболовные катера в бросании камней в направлении двух итальянских судов в Средиземном море. Столкновения якобы произошли к северу от Кипра.