В Австрії обіцяють з кінця червня відкрити вакцинацію для всіх охочих

До кінця червня запрошення зареєструватися на щеплення від коронавірусу в Австрії зможуть усі охочі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це сказав на пресконференції канцлер Себастьян Курц.

Найближчим часом має бути скасована пріоритизація пацієнтів за віком і лікарі зможуть робити щеплення усім віковим групам, для яких вже дозволене застосування вакцини.

Канцлер зазначив, що в кінці наступного тижня в уряді обговорять ще серію послаблень карантину.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн розповів, що ймовірно восени усім повністю щепленим людям потрібна буде підсилююча третя доза вакцини. Дані дослідження розробників вакцини з приводу цього очікуються у наступні тижні.

На цей час в Австрії отримали принаймні першу дозу вакцини 40,6% дорослих, а повністю вакциновані - майже 15%.

Нагадаємо, з 19 травня в Австрії скасували значну частину коронавірусних обмежень. У тому числі відновлюють роботу кафе і ресторани, які були закриті останні сім місяців.