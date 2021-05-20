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В Австрії обіцяють з кінця червня відкрити вакцинацію для всіх охочих

Четвер, 20 травня 2021, 15:12

До кінця червня запрошення зареєструватися на щеплення від коронавірусу в Австрії зможуть усі охочі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це сказав на пресконференції канцлер Себастьян Курц. 

Найближчим часом має бути скасована пріоритизація пацієнтів за віком і лікарі зможуть робити щеплення усім віковим групам, для яких вже дозволене застосування вакцини. 

Канцлер зазначив, що в кінці наступного тижня в уряді обговорять ще серію послаблень карантину. 

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн розповів, що ймовірно восени усім повністю щепленим людям потрібна буде підсилююча третя доза вакцини. Дані дослідження розробників вакцини з приводу цього очікуються у наступні тижні. 

На цей час в Австрії отримали принаймні першу дозу вакцини 40,6% дорослих, а повністю вакциновані - майже 15%.

Нагадаємо, з 19 травня в Австрії скасували значну частину коронавірусних обмежень. У тому числі відновлюють роботу кафе і ресторани, які були закриті останні сім місяців.

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