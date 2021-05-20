В Австрии обещают с конца июня открыть вакцинацию для всех желающих

До конца июня зарегистрироваться на прививку от коронавируса в Австрии смогут все желающие.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier, об этом сказал на пресс-конференции канцлер Себастьян Курц.

В ближайшее время должна быть отменена приоритезация пациентов по возрасту и врачи смогут делать прививки всем возрастным группам, для которых уже разрешено применение вакцины.

Канцлер отметил, что в конце следующей недели в правительстве обсудят еще серию послаблений карантина.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн рассказал, что вероятно осенью всем полностью привитым людям нужна будет усиливающая третья доза вакцины. Данные исследования разработчиков вакцины по этому поводу ожидаются в последующие недели.

В настоящее время в Австрии получили по крайней мере первую дозу вакцины 40,6% взрослых, а полностью вакцинированы - почти 15%.

Напомним, с 19 мая в Австрии отменили значительную часть коронавирусных ограничений. В том числе возобновили работу кафе и рестораны, которые были закрыты последние семь месяцев.