Угорщина скасує надзвичайний стан раніше, ніж планувалося

Глава адміністрації угорського прем'єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина скасує свій надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

У вівторок парламент в Будапешті проголосував за продовження надзвичайного стану до осені. Він створює основу для того, щоб уряд міг видавати накази, які за нормальних обставин повинні були б бути схвалені парламентом. Водночас уряд може прийняти рішення про припинення надзвичайного стану раніше.

Перш ніж просити парламент скасувати надзвичайний стан, уряд розгляне, які особливі повноваження йому буде потрібно зберегти в зв'язку з пандемією коронавірсу, сказав Гуйяш на брифінгу в четвер.

Надзвичайний стан було введено на початку листопада спершу на 15 днів. З тих пір він двічі продовжувався.

Крім того, прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосить про подальше ослаблення коронавірусних обмежень в п'ятницю, що, за словами Гуйяша, буде включати поетапне скасування комендантської години.

За прогнозами уряду, до неділі 5 мільйонів з 9,7 мільйона населення Угорщини будуть вакциновані щонайменше однією дозою вакцини проти COVID-19.

Угорська кампанія вакцинації стала однією з найшвидших в Європейському Союзі.