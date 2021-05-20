Венгрия отменит чрезвычайное положение раньше, чем планировалось

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия отменит свой чрезвычайное положение в связи с коронавирусом раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Во вторник парламент в Будапеште проголосовал за продление чрезвычайного положения до осени. Оно создает основу для того, чтобы правительство могло издавать приказы, которые при нормальных обстоятельствах должны были быть одобрены парламентом. В то же время правительство может принять решение о прекращении чрезвычайного положения раньше.

Прежде чем просить парламент отменить чрезвычайное положение, правительство рассмотрит, какие особые полномочия ему нужно сохранить в связи с пандемией коронавируса, сказал Гуйяш на брифинге в четверг.

Чрезвычайное положение было введено в начале ноября сначала на 15 дней. С тех пор оно дважды продлевалося.

Кроме того, премьер-министр Виктор Орбан объявит о дальнейшем ослаблении коронавирусных ограничений в пятницу, что, по словам Гуйяша, будет включать поэтапную отмену комендантского часа.

По прогнозам правительства, в воскресенье 5 млн с 9,7 миллиона населения Венгрии будут вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины против COVID-19.

Венгерская кампания вакцинации стала одной из самых быстрых в Европейском Союзе.