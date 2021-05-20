Місію України при НАТО вперше очолить жінка

Незабаром має відбутися призначення глави місії України при НАТО, яку вперше очолить жінка.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії", - зазначив Кулеба.

Як відомо, місія України при НАТО - дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.

Посада глави місії вакантна із серпня 2019 року.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ. Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.