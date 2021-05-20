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Франція на 2 тижні наблизила відкриття доступу до вакцини для всіх дорослих

Четвер, 20 травня 2021, 19:12

У Франції більш ніж на два тижні наблизили дату відкриття реєстрації на щеплення для усього дорослого населення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, про це заявив прем’єр-міністр Жан Кастекс. 

За його словами, усі дорослі отримають доступ до вакцини вже з 31 травня - замість 15 червня, як спершу передбачав план вакцинації. 

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Зараз реєстрація на щеплення відкрита для людей віком від 50 років, а молодших - лише за наявності хвороб, що створюють додаткові ризики.

Також оголосили, що з 24 травня реєстрацію відкриють для людей професій підвищеного ризику, молодших 50 років - як викладачів, поліцейських, касирів, водіїв громадського транспорту. 

В уряді очікують, що до середини червня принаймні першу дозу щеплення отримають 30 мільйонів людей. 

Наразі щеплення першою дозою отримали 21,5 млн осіб - 32,2% населення, а обома дозами щеплені 9,26 млн. 

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