Франция на 2 недели приблизила открытие доступа к вакцине для всех взрослых

Во Франции более чем на две недели приблизили дату открытия регистрации на прививку от коронавируса для всего взрослого населения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

По его словам, все взрослые получат доступ к вакцине уже с 31 мая - вместо 15 июня, как сначала предусматривал план вакцинации.

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Сейчас регистрация на прививку открыта для людей в возрасте от 50 лет, а младших - только при наличии болезней, которые создают дополнительные риски.

Также объявили, что с 24 мая регистрацию откроют для людей профессий повышенного риска младше 50 лет - преподавателей, полицейских, кассиров, водителей общественного транспорта.

В правительстве ожидают, что до середины июня по крайней мере первую дозу прививки получат 30 млн человек.

Сейчас прививку первой дозой получили 21,5 млн человек - 32,2% населения, а обеими дозами привиты 9,26 млн.