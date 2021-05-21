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В ЄС підтримали німецьких "Зелених" щодо кліматичних податків і цін на авіарейси

П'ятниця, 21 травня 2021, 10:19

Високопоставлений чиновник ЄС по боротьбі зі зміною клімату підтримав заклик німецьких "Зелених" щодо зміни розміру податків і цін для того, щоб залізничні перевезення стали більш популярними, ніж польоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що підтримує оподаткування гасу, як і інші види палива. За його словами,  "ніхто не повинен літати 10 або 12 разів на рік".

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Однак він не підтримав заклик лідерки партії "Зелених" Німеччини Анналени Бербок заборонити польоти на короткі відстані.

У Німеччині, як і в багатьох інших країнах, гас, яким заправляють літаки, звільнений від енергетичних податків.

Популярність "Зелених" різко зросла напередодні загальних виборів у вересні в Німеччині. Бербок є кандидатом від "Зелених" на місце канцлерки Ангели Меркель. Опитування громадської думки показують, що "Зелені" зрівнялися за популярністю з ХДС Меркель, а в деяких опитуваннях навіть їх випереджають. Якщо вони збережуть цей імпульс, "Зелені" можуть очолити наступну правлячу коаліцію, а Бербок стане канцлером.

"Сім'я, яка подорожує потягом, повинна платити менше за квиток на поїзд, ніж на близькомагістральні рейси. Рейси на короткі дистанції не повинні існувати в довгостроковій перспективі", - сказала Бербок газеті Bild am Sonntag.

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Вона сказала, що уряд на чолі з "Зеленими" залишить бюджетні рейси - наприклад, на Майорку всього за 29 євро - в минулому. "Прихильне до клімату оподаткування рейсів зупинило б такі демпінгові ціни", - сказала вона.

У бесіді з німецькою медіагрупою Funke Media Тіммерманс зазначив, що якщо громадян ЄС можна буде переконати обмежитися одним рейсом на рік, "тоді не буде ніяких проблем - ні для клімату, ні для їхніх гаманців".

Про можливу нову канцлерку Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини

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