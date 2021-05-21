В ЄС підтримали німецьких "Зелених" щодо кліматичних податків і цін на авіарейси

Високопоставлений чиновник ЄС по боротьбі зі зміною клімату підтримав заклик німецьких "Зелених" щодо зміни розміру податків і цін для того, щоб залізничні перевезення стали більш популярними, ніж польоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що підтримує оподаткування гасу, як і інші види палива. За його словами, "ніхто не повинен літати 10 або 12 разів на рік".

Однак він не підтримав заклик лідерки партії "Зелених" Німеччини Анналени Бербок заборонити польоти на короткі відстані.

У Німеччині, як і в багатьох інших країнах, гас, яким заправляють літаки, звільнений від енергетичних податків.

Популярність "Зелених" різко зросла напередодні загальних виборів у вересні в Німеччині. Бербок є кандидатом від "Зелених" на місце канцлерки Ангели Меркель. Опитування громадської думки показують, що "Зелені" зрівнялися за популярністю з ХДС Меркель, а в деяких опитуваннях навіть їх випереджають. Якщо вони збережуть цей імпульс, "Зелені" можуть очолити наступну правлячу коаліцію, а Бербок стане канцлером.

"Сім'я, яка подорожує потягом, повинна платити менше за квиток на поїзд, ніж на близькомагістральні рейси. Рейси на короткі дистанції не повинні існувати в довгостроковій перспективі", - сказала Бербок газеті Bild am Sonntag.

Читайте також У Німеччині "Зелені" вперше висунули кандидата на посаду канцлера

Вона сказала, що уряд на чолі з "Зеленими" залишить бюджетні рейси - наприклад, на Майорку всього за 29 євро - в минулому. "Прихильне до клімату оподаткування рейсів зупинило б такі демпінгові ціни", - сказала вона.

У бесіді з німецькою медіагрупою Funke Media Тіммерманс зазначив, що якщо громадян ЄС можна буде переконати обмежитися одним рейсом на рік, "тоді не буде ніяких проблем - ні для клімату, ні для їхніх гаманців".

Про можливу нову канцлерку Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини