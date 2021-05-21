В ЕС поддержали немецких "Зеленых" по климатическим налогам и ценам на авиарейсы

Высокопоставленный чиновник ЕС по борьбе с изменением климата поддержал призыв немецких "Зеленых" по изменению размера налогов и цен для того, чтобы железнодорожные перевозки стали более популярными, чем перелеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что поддерживает налогообложение керосина, как и других видов топлива. По его словам, "никто не должен летать 10 или 12 раз в год".

Однако он не поддержал призыв лидера партии "Зеленых" Германии Анналены Бербок запретить полеты на короткие расстояния.

В Германии, как и во многих других странах, керосин, которым заправляют самолеты, освобожден от энергетических налогов.

Популярность "Зеленых" резко возросла в преддверии всеобщих выборов в сентябре в Германии. Бербок является кандидатом от "Зеленых" на место канцлера Ангелы Меркель. Опросы общественного мнения показывают, что "Зеленые" сравнялись по популярности с ХДС Меркель, а в некоторых опросах даже их опережают. Если они сохранят этот импульс, "Зеленые" могут возглавить следующую правящую коалицию, а Бербок станет канцлером.

"Семья, которая путешествует на поезде, должна платить меньше за билет на поезд, чем на ближнемагистральные рейсы. Рейсы на короткие дистанции не должны существовать в долгосрочной перспективе", - сказала Бербок газете Bild am Sonntag.

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Она сказала, что правительство во главе с "Зелеными" оставит бюджетные рейсы - например, на Майорку всего за 29 евро - в прошлом. "Благосклонное к климату налогообложение рейсов остановило бы такие демпинговые цены", - сказала она.

В беседе с немецкой медиагруппой Funke Media Франс Тиммерманс отметил, что если граждан ЕС можно будет убедить ограничиться одним рейсом в год, "тогда не будет никаких проблем - ни для климата, ни для их кошельков".

О возможном новом канцлере Германии можно прочесть в статье Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая "власть Германии