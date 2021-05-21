У Німеччині після місяців локдауну поступово відкриваються парки розваг

У Німеччині після декількох місяців зупинки через коронавірусу поступово відкриваються парки розваг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Величезний парк Europa Park на південному заході країни одним з перших відновив роботу в п'ятницю.

Читайте також Угорщина скасує масковий режим і комендантську годину

Парк, розташований на річці Рейн приблизно за 30 кілометрів на північ від Фрайбурга, вперше за шість місяців приймав відвідувачів у рамках пілотного проєкту, схваленого землею Баден-Вюртемберг.

Парк розваг, який вважається найбільшим в Німеччині, буде відкритий для максимум 10 000 осіб на день за суворих санітарно-гігієнічних умов.

У звичайний час максимальна місткість парку вдвічі більша, а в 2019 році він прийняв в цілому майже 6 мільйонів відвідувачів.

Парк відкривається слідом за значно меншим Heide Park в Нижній Саксонії, який відкрив свої двері 1 травня після рішення суду.

Іншим німецьким паркам доведеться почекати. Виконавчий директор профільної асоціації VDFU Юрген Геверс різко критикував затримку, назвавши її "неприйнятною". Зоопарки в деяких частинах країни вже відкриті протягом декількох місяців.

Парк Taunus Wunderland на захід від Франкфурта планує відкритися 1 червня для власників абонементів і для широкої публіки наступного дня - за умови, що показники зараження залишаться низькими. Водночас внутрішні приміщення парку будуть закриті.

Великі федеральні землі, такі як Баварія і Північний Рейн-Вестфалія, ще не оголосили про плани відкриття своїх парків розваг.