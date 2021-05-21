В Германии после месяцев локдауна постепенно открываются парки развлечений

В Германии после нескольких месяцев остановки из-за эпидемии коронавируса постепенно открываются парки развлечений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Огромный парк Europa Park на юго-западе страны одним из первых возобновил работу в пятницу.

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Парк, расположенный на реке Рейн примерно в 30 километрах к северу от Фрайбурга, впервые за шесть месяцев принимал посетителей в рамках пилотного проекта, одобренного землей Баден-Вюртемберг.

Парк развлечений, который считается крупнейшим в Германии, будет открыт максимум для 10 000 человек в день при соблюдении строгих санитарно-гигиенических условий.

В обычное время максимальная вместимость парка вдвое больше, а в 2019 году он принял в целом почти 6 млн посетителей.

Парк открывается вслед за значительно меньшим Heide Park в Нижней Саксонии, который открыл свои двери 1 мая после решения суда.

Другим немецким паркам придется подождать. Исполнительный директор профильной ассоциации VDFU Юрген Геверс резко критиковал задержку, назвав ее "неприемлемой". Зоопарки в некоторых частях страны уже открыты в течение нескольких месяцев.

Парк Taunus Wunderland западнее Франкфурта планирует открыться 1 июня для владельцев абонементов и для широкой публики на следующий день - при условии, что показатели заражения останутся низкими. В то же время внутренние помещения парке будут закрыты.

Крупные федеральные земли, такие как Бавария и Северный Рейн-Вестфалия, еще не объявили о планах открытия своих парков развлечений.