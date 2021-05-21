У Румунії вилучили 1,4 тонни героїну на 45 млн євро

У співпраці з поліцією дев'яти інших країн ЄС влада Румунії в Констанці перехопила величезну партію героїну з Ірану, яка прямувала до Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Орган переслідування організованої злочинності Румунії DIICOT у четвер оголосив про захоплення у чорноморському порту Констанца вантажу 1,4 тонни героїну, який чиновники назвали другою за величиною партією наркотику на території ЄС за останні роки.

Наркотики були виявлені 10 травня, заховані в контейнерах, що перевозили будівельний матеріал на кораблі, що стояв у Констанці, який прямував з Ірану до Румунії.

"Наша країна залишається транзитним пунктом для такої кількості наркотиків", - заявила прокурор Оана Пату. Поліція Румунії оцінила вартість наркотиків у 45 мільйонів євро.

Європол, Американська адміністрація з питань боротьби з наркотиками та правоохоронні органи Угорщини, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Чехії та Франції взяли участь в операції, яка включала рейди у восьми місцях в Румунії та за кордоном та призвела до розірвання синдикату торгівлі наркотиками, що складається з громадян Румунії та іноземних громадян.

Кількість заарештованих підозрюваних поки не повідомляється.