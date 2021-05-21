В Румынии изъяли 1,4 тонны героина на 45 млн евро

В сотрудничестве с полицией девяти других стран ЕС власти Румынии в Констанце перехватили огромную партию героина из Ирана, которая направлялась в Западную Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Орган преследования организованной преступности Румынии DIICOT в четверг объявил о захвате в черноморском порту Констанца груза 1,4 тонны героина, чиновники назвали второй по величине партией наркотика на территории ЕС за последние годы.

Наркотики были обнаружены 10 мая, спрятанные в контейнерах, перевозивших строительный материал на корабле, который стоял в Констанце, следовавший из Ирана в Румынию.

"Наша страна остается транзитным пунктом для такого количества наркотиков", - заявила прокурор Оана Пату. Полиция Румынии оценила стоимость наркотиков в 45 млн евро.

Европол, Американская администрация по борьбе с наркотиками и правоохранительные органы Венгрии, Австрии, Германии, Нидерландов, Словакии, Словении, Чехии и Франции приняли участие в операции, которая включала рейды в восьми местах в Румынии и за рубежом и привела к разрыву синдиката торговли наркотиками, состоящего из граждан Румынии и иностранных граждан.

Количество арестованных подозреваемых пока не сообщается.