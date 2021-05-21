В Іспанії людям до 60, які не завершили вакцинацію, дозволять обирати між Pfizer та AstraZeneca

В Іспанії Комітет з питань біоетики вирішив, що люди віком до 60 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть отримати другу дозу або вакциною Pfizer-BioNTech, або повторну дозу AstraZeneca - якщо з певних міркувань відмовляються від першого варіанта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Нагадаємо, Іспанія - серед країн, які обмежили використання вакцини AstraZeneca через дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених. Після цього близько 1,5 млн людей віком до 60 років опинилися у невизначеній ситуації - через те, що вже почали щеплення вакциною AstraZeneca, але за новими правилами не могли завершити вакцинацію нею ж.

Комітет з питань біоетики вирішив, що таким людям потрібно дати вибір між тим, щоб отримати другу дозу вакциною Pfizer, або знову вакциною AstraZeneca.

Комісія з питань охорони здоров’я наполягала на першому варіанті, але Комітет, до складу якого входять представники МОЗ та автономних регіонів, вирішив, що отримання другої дози AstraZeneca також має бути дозволеним. Голова комітету роз’яснив, що рекомендованим є варіант саме з другою дозою вакцини Pfizer-BioNTech, а можливість повторного щеплення AstraZeneca залишають лише на випадок відмови пацієнта.

Комітет постановив, що "етично і законно буде рекомендувати, що люди, які відмовляються вакцинуватися за комбінованою схемою, можуть підписати документ про інформовану згоду, затверджуючи, що вони відмовляються від такого варіанта щеплення, і що вони знають про ризик тромбозу, який пов’язують з вакциною Vaxzevria (назва препарату AstraZeneca)".

Комітет з питань біоетики є дорадчим органом, але у міністерстві надають значної ваги висновку його фахівців.

За кілька днів до цього Інститут охорони здоров’я Карлоса III опублікував результати спеціально проведеного дослідження, яке засвідчило, що заміна вакцини для другої дози є безпечною та навіть ефективнішою для захисту.

У медичній спільноті та від місцевої влади лунала критика на адресу рішення про комбінацію вакцин.

Нагадаємо, раніше таку рекомендацію схвалили у Німеччині.

Детальніше на цю тему - у статті Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин.