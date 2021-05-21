В Испании людям до 60, не завершившим вакцинацию, позволят выбирать между Pfizer и AstraZeneca

В Испании Комитет по биоэтике решил, что люди в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, могут получить вторую дозу или вакциной Pfizer-BioNTech, или повторную дозу AstraZeneca - если по определенным соображениям отказываются от первого варианта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Напомним, Испания - среди стран, которые ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за очень редких случаев тромбоза у привитых. После этого около 1,5 млн человек в возрасте до 60 лет оказались в неопределенной ситуации - из-за того, что уже начали прививки вакциной AstraZeneca, но по новым правилам не могли завершить вакцинацию ею же.

Комитет по биоэтике решил, что таким людям нужно дать выбор между тем, чтобы получить вторую дозу вакцины Pfizer, или снова вакциной AstraZeneca.

Комиссия по вопросам здравоохранения настаивала на первом варианте, но Комитет, в состав которого входят представители Минздрава и автономных регионов, решил, что получение второй дозы AstraZeneca также должно быть разрешено. Глава комитета разъяснил, что основным будет вариант именно со второй дозой вакцины Pfizer-BioNTech, а возможность повторной прививки AstraZeneca оставляют только в случае отказа пациента.

Комитет постановил, что "этически и законно будет рекомендовать, что люди, которые отказываются вакцинироваться по комбинированной схеме, могут подписать документ об информированном согласии, утверждая, что они отказываются от такого варианта прививки и знают о риске тромбоза, который связывают с вакциной Vaxzevria (название препарата AstraZeneca)".

Комитет по биоэтике является совещательным органом, но в министерстве придают значительный вес выводу его специалистов.

За несколько дней до этого Институт здравоохранения Карлоса III опубликовал результаты специально проведенного исследования, которое показало, что замена вакцины для второй дозы - безопасна и даже более эффективна для защиты.

В медицинском сообществе и от местных властей звучала критика в адрес решения о комбинации вакцин.

Напомним, ранее такую ​​рекомендацию одобрили в Германии.

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