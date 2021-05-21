У Британії лише 15 осіб з 60 тисяч отримали позитивний тест після тестових масових зібрань

У Великій Британії позитивний результат на коронавірус отримали тільки 15 людей з майже 60 000, які відвідували тестові масові зібрання, включаючи фінал Кубка Англії та премію Brit Awards.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Дев'ять масштабних заходів були організовані в рамках плану уряду, який дозволить повернути великі натовпи цього літа.

Ті, хто брав участь у тестових зібраннях, були звільнені від певних коронавірусних правил, таких як правило не збиратись більше шести.

Останні дані свідчать про те, що у Британії показник позитивних тестів на COVID становить 22 зараження на 100 000 людей.

Пілотні заходи включали три футбольні матчі на стадіоні "Уемблі" - фінал Кубка Англії, у якому взяли участь 21 000 прихильників, півфінал Кубка Англії та фінал Кубка Карабао.

Також були проведені премія Brit Awards, яка прийняла 4000 людей на лондонській арені 02, та чемпіонат світу зі снукеру.

У Ліверпулі було влаштовано кілька масових зібрань, включаючи рейв, на якому взяли участь 3000 людей, музичний фестиваль, кінотеатр на відкритому повітрі та діловий захід у приміщенні.

Люди, які відвідували тестові заходи, повинні були надати негативний результат тесту, зробленого того ж дня або напередодні, щоб отримати доступ.

Їм також пропонувалось провести ПЛР-тести вдома до і після того, як вони були присутні на заходах.

Уряд не повідомляє, в саме яких заходах брали участь 15 осіб, які підхопили COVID.

Дані тестових заходів будуть використані урядом для формування політики щодо повернення масових зібрань.