В Британии только 15 человек из 60 000 получили положительный тест после тестовых массовых собраний

В Великобритании положительный результат теста на коронавирус получили только 15 человек из почти 60 000, которые посещали тестовые массовые собрания, включая финал Кубка Англии и премию Brit Awards.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Девять масштабных мероприятий были организованы в рамках плана правительства, который позволит вернуть большие собрания этим летом.

Те, кто участвовал в тестовых собраниях, были освобождены от определенных коронавирусных правил, таких как не собираться больше шести.

Последние данные свидетельствуют о том, что в Британии показатель положительных тестов на COVID составляет 22 заражения на 100 000 человек.

Пилотные мероприятия включали три футбольных матча на стадионе "Уэмбли" - финал Кубка Англии, в котором приняли участие 21 000 болельщиков, полуфинал Кубка Англии и финал Кубка Карабао.

Также были проведены премия Brit Awards, которая приняла 4000 человек на лондонской арене 02, и чемпионат мира по снукеру.

В Ливерпуле было устроено несколько массовых собраний, включая рейв, в котором приняли участие 3000 человек, музыкальный фестиваль, кинотеатр на открытом воздухе и деловое мероприятие в помещении.

Люди, которые посещали тестовые мероприятия, должны были предоставить отрицательный результат теста, сделанного в тот же день или накануне, чтобы получить доступ.

Им также предлагалось провести ПЦР-тесты дома до и после того, как они присутствовали на мероприятиях.

Правительство не сообщает, в каких мероприятиях участвовали 15 человек, подхвативших COVID.

Данные тестовых мероприятий будут использованы правительством для формирования политики по возврату массовых собраний.