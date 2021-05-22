У Британії екоактивісти заблокували розподільчі центри McDonald's

Активісти руху Animal Rebellion заблокували в Великобританії виїзд з чотирьох великих розподільних центрів мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Активісти, які виступають за відмову використання в їжі продуктів тваринного походження, використовують автомобілі і бамбукові конструкції на об'єктах, щоб не дати вантажівкам покинути склади.

Вони сподіваються порушити ланцюжок постачання приблизно 1300 ресторанів по всій країні.

Демонстранти вимагають, щоб McDonald's до 2025 року повністю виключила з меню продукти тваринного походження.

Animal Rebellion заявила, що має намір залишатися на об'єктах як мінімум 24 години, що призведе до "значних збоїв" у ланцюжку поставок McDonald's.

Компанія McDonald's вже вибачилася перед покупцями за можливі збої в роботі своїх точок харчування.