Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

США наложили санкции на российские судна и компании, строящие "Северный поток-2"

"Будьмо!": Макрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов

Премьер Польши возмутился решением суда ЕС по поводу шахты на границе с Чехией






В Британии экоактивисты заблокировали распределительные центры McDonald's

Суббота, 22 мая 2021, 15:36

Активисты движения Animal Rebellion заблокировали в Великобритании выезд из четырех крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Активисты, выступающие за отказ использования в пище продуктов животного происхождения, использует грузовики и бамбуковые конструкции на объектах, чтобы не дать грузовикам покинуть склады.

 

Они надеются нарушить цепочку снабжение примерно 1300 ресторанов по всей стране.

Демонстранты требуют, чтобы McDonald's к 2025 году полностью исключила из меню продукты животного происхождения.

Animal Rebellion заявила, что намерена оставаться на объектах как минимум 24 часа, что приведет к "значительным сбоям" в цепочке поставок McDonald's.

Компания McDonald's уже извинилась перед покупателями за возможные сбои в работе своих точек питания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua