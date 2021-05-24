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Генпрокуратура Польщі порушила справу через примусову посадку літака Ryanair у Мінську

Понеділок, 24 травня 2021, 11:31

Генеральний прокурор Польщі розпорядився провести розслідування щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

За інформацією прокуратури, провадження вестиметься у напрямку використання обману та погроз для взяття під контроль повітряного судна та позбавлення свободи його пасажирів, тобто дій, передбачених ст. 166, п. 1 КК та ст. 189, п. 1 Кримінального кодексу Польщі.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом викрадення літака і жорстокого поводження з людьми через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanar.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки  через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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