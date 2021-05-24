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Генпрокуратура Польши возбудила дело из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Понедельник, 24 мая 2021, 11:31

Генеральный прокурор Польши распорядился провести расследование в отношении принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По информации прокуратуры, производства будет вестись в направлении использования обмана и угроз для взятия под контроль воздушного судна и лишения свободы его пассажиров, то есть действий, предусмотренных ст. 166, п. 1 УК и ст. 189, п. 1 Уголовного кодекса Польши.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту похищения самолета и жестокого обращения с людьми из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanar.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

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