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Генпрокуратура Литви відкрила справу про викрадення літака через примусову посадку Ryanair

Понеділок, 24 травня 2021, 09:26

Генеральна прокуратура Литви в неділю почала досудове розслідування за фактом викрадення літака і жорстокого поводження з людьми через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

"Почалося досудове розслідування за фактом викрадення літака і поводження з людьми, забороненого міжнародним правом", - сказала прессекретар Генпрокуратури Еляна Мартінонене.

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Прокуратура пояснила, що досудове розслідування було порушено за трьома статтями Кримінального кодексу - за злочини, передбачені міжнародними договорами, за насильницькі зникнення і за викрадення.

Слідство веде Бюро кримінальної поліції Литви.

Литовська поліція в неділю ввечері повідомила, що Бюро кримінальної поліції проводить досудове розслідування "відповідно до двох статей Кримінального кодексу, що стосуються насильницького зникнення і викрадення літака".

За її заявою, перші свідки вже визначені і будуть допитані, будуть зібрані інші відповідні матеріали і налагоджено співпрацю з прокурорами і офіційними особами інших країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки  через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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