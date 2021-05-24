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Україна планує запустити "ковідні паспорти" синхронно з ЄС 1 липня

Понеділок, 24 травня 2021, 15:12

Уряд України попередньо планує запустити "паспорти вакцинації" з 1 липня синхронно з Євросоюзом. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП, про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров  на селекторній нараді під головуванням президента у понеділок.

"Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні пресслужби офісу глави держави.

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Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Рада ЄС також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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