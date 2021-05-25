Міністр економіки Нідерландів взяв 3 місяці відпустки через вигорання

Глава міністерства економіки і кліматичної політики Нідерландів Бас ван'т Ваут протягом щонайменше трьох місяців не зможе працювати через вигорання.

Про це йдеться у повідомленні уряду Нідерландів, передає "Європейська правда".

Уряд оголосив, що ван’т Ваута на посаді замінить міністр закордонних справ Стеф Блок, а портфель Блока тимчасово перейде міністру іноземної торгівлі і співпраці з розвитку Сігріду Каагу.

Через розмір портфеля міністра економіки та кліматичної політики в цьому міністерстві буде створено посаду додаткового державного секретаря.

Уряд побажав ван’т Вауту успішного відновлення.

20 січня Бас ван'т Ваут змінив Еріка Вібеса на посаді міністра економіки. Вібс подав у відставку тижнем раніше через свою відповідальність у справі про пільги. До цього вінбув державним секретарем з питань соціальних питань та зайнятості.

На даний момент у Нідерландах є кілька політиків з вигоранням.

Ван'т Ваут входив у топ-10 виборчого списку своєї партії, з якої він увійшов до парламенту у 2012 році. У минулому він був політичним помічником чинного прем’єра Марка Рютте.