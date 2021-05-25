Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Байден пообещал ответ за Ryanair и призвал освободить политзаключенных режима Лукашенко

Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только

Беларусь высылает посла и весь персонал посольства Латвии в Минске

Зеленский поручил остановить авиасообщение между Украиной и Беларусью






Министр экономики Нидерландов взял 3 месяца отпуска из-за выгорания

Вторник, 25 мая 2021, 09:24

Глава министерства экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван'т Ваут течение минимум трех месяцев не сможет работать из-за выгорания.

Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов, передает "Европейская правда".

Правительство объявило, что ван'т Ваута на должности заменит министр иностранных дел Стеф Блок, а портфель Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигриду Каагу.

Из-за размера портфеля министра экономики и климатической политики в этом министерстве будет создана должность дополнительного государственного секретаря.

Правительство пожелало ван'т Вауту успешного восстановления.

20 января Бас ван'т Ваут сменил Эрика Вибеса в должности министра экономики. Вибес подал в отставку неделей ранее из-за ответственности в деле о льготах. До этогоон был государственным секретарем по вопросам социальным вопросам и занятости.

 На данный момент в Нидерландах есть несколько политиков с выгоранием.

Ван'т Ваут входил в топ-10 избирательного списка своей партии, с которой он вошел в парламент в 2012 году. В прошлом он был политическим помощником действующего премьера Марка Рютте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua