Министр экономики Нидерландов взял 3 месяца отпуска из-за выгорания

Глава министерства экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван'т Ваут течение минимум трех месяцев не сможет работать из-за выгорания.

Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов, передает "Европейская правда".

Правительство объявило, что ван'т Ваута на должности заменит министр иностранных дел Стеф Блок, а портфель Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигриду Каагу.

Из-за размера портфеля министра экономики и климатической политики в этом министерстве будет создана должность дополнительного государственного секретаря.

Правительство пожелало ван'т Вауту успешного восстановления.

20 января Бас ван'т Ваут сменил Эрика Вибеса в должности министра экономики. Вибес подал в отставку неделей ранее из-за ответственности в деле о льготах. До этогоон был государственным секретарем по вопросам социальным вопросам и занятости.

На данный момент в Нидерландах есть несколько политиков с выгоранием.

Ван'т Ваут входил в топ-10 избирательного списка своей партии, с которой он вошел в парламент в 2012 году. В прошлом он был политическим помощником действующего премьера Марка Рютте.