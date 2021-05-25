Естонія радить перевізникам не літати над Білоруссю, але забороняти "Белавіа" не поспішає

Естонія не рекомендує авіакомпаніям здійснювати польоти в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair, який змусили здійснити посадку в Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Рішення про заборону польотів між Таллінном і Мінськом і про закриття повітряного простору Естонії для авіаперевізників, що належать Білорусі, буде прийнято спільно з іншими країнами-членами ЄС відповідно до загальної постанови Ради ЄС, повідомили в Мінекономіки Естонії.

"Авіакомпанія "Белавіа" зможе літати [в Таллінн] доти, поки не з'явиться програма санкцій щодо Білорусі", - сказав міністр економіки і інфраструктури Тааві Аас.

За словами комерційного директора Талліннського аеропорту Ееро Пяргмяе, ймовірна заборона на польоти до Мінська не зробить істотного впливу на столичний аеропорт.

Утримуватися від польотів через повітряний простір Білорусі Естонія рекомендує авіакомпаніям вже зараз.

"Багато авіакомпаній вже відмовилися від польотів над Білоруссю. Вчора пізно ввечері керівники країни Європи досягли такого ж розуміння, і сьогодні офіційна рекомендація Естонії також поширюється на всі естонські авіакомпанії. Для пасажирів це означає більш тривалий час польоту на деяких рейсах і трохи більш високу витрату палива для авіакомпаній, але ми не можемо ігнорувати недавні кроки в Білорусі", - зазначив Тааві Аас.

Рекомендація набрала чинності 25 травня. Вона заснована на рішенні Європейської ради, що закликає всі авіакомпанії Євросоюзу уникати польотів через повітряний простір Білорусі.

За словами Пяргмяе, коридори польотів кожен раз трохи розрізняються, але досі з Таллінна через Білорусь проходило кілька рейсів в тиждень, наприклад, до Туреччини, України та Греції.

З 25 травня "Белавіа" тимчасово припинила обслуговувати свої рейси з Мінська до Вільнюса, Париж і Лондон. На такий крок компанія пішла в зв'язку з рішеннями влади Литви, Франції і Британії заборонити їй літати в ці країни.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".