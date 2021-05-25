Эстония советует перевозчикам не летать над Беларусью, но запрещать "Белавиа" не спешит

Эстония не рекомендует авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который заставили совершить посадку в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Решение о запрете полетов между Таллинном и Минском и о закрытии воздушного пространства Эстонии для авиаперевозчиков, принадлежащих Беларуси, будет принято совместно с другими странами-членами ЕС в соответствии с общим постановлением Совета ЕС, сообщили в Минэкономики Эстонии.

"Авиакомпания "Белавиа" сможет летать [в Таллинн] до тех пор, пока не появится программа санкций в отношении Беларуси", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, вероятный запрет на полеты в Минск не окажет существенного влияния на столичный аэропорт.

Воздерживаться от полетов через воздушное пространство Беларуси Эстония рекомендует авиакомпаниям уже сейчас.

"Многие авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Вчера поздно вечером руководители страны Европы достигли такого же понимания, и сегодня официальная рекомендация Эстонии также распространяется на все эстонские авиакомпании. Для пассажиров это означает более длительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги в Беларуси", - отметил Таави Аас.

Рекомендация вступила в силу 25 мая. Она основана на решении Европейского совета, призывающего все авиакомпании Евросоюза избегать полетов через воздушное пространство Беларуси.

По словам Ээро Пяргмяэ, коридоры полетов каждый раз немного различаются, но до сих пор из Таллинна через Беларусь проходило несколько рейсов в неделю, например в Турцию, Украину и Грецию.

С 25 мая "Белавиа" приостановила обслуживание своих рейсов из Минска в Вильнюс, Париж и Лондон. На такой шаг компания пошла в связи с решениями властей Литвы, Франции и Британии запретить ей летать в эти страны.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".