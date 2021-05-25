Сейм Литви повернув на доопрацювання законопроєкт про одностатеві партнерства

Сейм Литви не ухвалив у першому читанні законопроєкт про одностатеві партнерства, повернувши документ на доопрацювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У вівторок спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен винесла на розгляд проєкт закону про партнерство, який узаконив би партнерство як між чоловіком і жінкою, так і одностатеве партнерство.

У першому читанні проєкт не був схвалений. За нього проголосували 63 депутати, 58 були проти, ще 7 утрималися. Провели повторне голосування і відправили закон на доопрацювання.

Біля парламенту під час обговорення закону проходив мітинг.

У проєкті пропонується визначити партнерство як "офіційно зареєстрований факт співжиття двох осіб (партнерів), з метою створення та розвитку, збереження партнерських відносин".

Відзначається, що ці відносини ґрунтуються на постійній "емоційній прихильності, взаєморозумінні, відповідальності, повазі, допомозі і подібних зв'язках та добровільному рішенні прийняти певні права та обов'язки".

"У Литві проживає близько 600 тис. дорослих людей, які не уклали шлюб, чимала їх частина чекає, коли політики реалізують їх очікування, створені 20 років тому, коли інститут партнерських відносин був передбачений в Цивільному кодексі", - заявила Чміліте-Нільсен.

Глава парламенту зазначає, що прийняття висунутого закону дозволить Литві стати 21-ю державою ЄС, яка б регламентувала партнерські відносини.

У Литві зараз не узаконено ні партнерство між чоловіком і жінкою, ні одностатеве партнерство. Раніше колишні спроби лібералів узаконити цивільні партнерські відносини в Сеймі не досягали стадії ухвалення.