Сейм Литвы вернул на доработку законопроект об однополых партнерствах

Сейм Литвы не принял в первом чтении законопроект об однополых партнерствах, вернув документ на доработку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Во вторник спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен вынесла на рассмотрение проект закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополые партнерства.

В первом чтении проект не был одобрен. За него проголосовали 63 депутата, 58 были против, еще 7 воздержались. Провели повторное голосование и отправили закон на доработку.

У парламента при обсуждении закона проходил митинг.

В проект предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух человек (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

"В Литве проживает около 600 тыс. взрослых людей, которые не заключили брак, большая их часть ждет, когда политики реализуют их ожидания, созданные 20 лет назад, когда институт партнерских отношений был предусмотрен в Гражданском кодексе", - заявила Чмилите-Нильсен.

Глава парламента отмечает, что принятие выдвинутого закона позволит Литве стать 21-м государством ЕС, которое бы регламентировало партнерские отношения.

В Литве сейчас не узаконено ни партнерство между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Ранее прежние попытки либералов узаконить гражданские партнерские отношения в Сейме не достигали стадии принятия.