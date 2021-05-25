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Австрия вводит запрет на авиарейсы из Британии

Вторник, 25 мая 2021, 15:16

Из-за распространения индийского варианта коронавируса Австрия снова вводит запрет на посадку самолетов из Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на derStandard.

С 1 июня самолеты из Великобритании больше не смогут приземляться в Австрии. Кроме того, со вторника Британию внесли в список зон распространения мутаций коронавируса.

Как и в случае с Бразилией, Индией и Южной Африкой, въезд из Британии возможен лишь ограниченно. По сути, въезд позволен только гражданам Австрии и лицам, которые постоянно проживают или проживают в Австрии. Самолетам, прибывающим из Южной Африки и Бразилии, запрещено приземляться в Австрии с января, а в конце апреля запрет был распространен на Индию.

Самолетам из Британии также была запрещена посадкав Австрии в декабре-марте из-за британского варианта вируса. 21 марта полеты между двумя странами возобновились.

Совсем недавно вариант В.1.617.2, который впервые был обнаружен в Индии, широко распространился в Великобритании.

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