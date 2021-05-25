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Єврокомісія закриє половину своїх будівель і планує віддалену роботу після пандемії

Вівторок, 25 травня 2021, 20:27

Європейська комісія планує закрити половину зі своїх 50 офісних будівель в Брюсселі до 2030 року, оскільки вона прагне об'єднати офісні приміщення та дозволити працювати з дому після пандемії.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоганнес Ган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Гана, Єврокомісія "значно скоротить кількість будівель протягом наступних 10 років" до 25 будинків у столиці ЄС.

Ган сказав, що ця "довгострокова політика будівництва до 2030 року" спрямована на те, щоб зробити Комісію "екологічнішої" за рахунок скорочення викидів в будівлях і "більш цифровою", зберігаючи роботу з дому як стандартну практику після закінчення пандемії коронавірусу.

"Як і всі державні та приватні організації, зараз ми шукаємо найбільш корисний баланс між офісною та домашньою роботою в довгостроковій перспективі ... це нова норма. Ми провели опитування, і понад 90% наших співробітників виступили за два-три дні на тиждень віддаленої роботи", - сказав Ган.

Попри закриття половини будівель, загальна площа офісних приміщень Комісії скоротиться лише на 25% - з майже 780 000 до приблизно 580 000 квадратних метрів - оскільки Комісія об'єднає політичні департаменти, які називаються генеральні директорати, в більш просторих будівлях.

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Єврокомісія
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