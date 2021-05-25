Еврокомиссия закроет половину своих зданий и планирует удаленную работу после пандемии

Европейская комиссия планирует закрыть половину из своих 50 офисных зданий в Брюсселе к 2030 году, поскольку она стремится объединить офисные помещения и разрешить работать на дому после пандемии.

Об этом заявил еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Хана, Еврокомиссия "значительно сократит количество зданий в течение следующих 10 лет" до 25 зданий в столице ЕС.

Хан сказал, что эта "долгосрочная политика строительства до 2030 года" направлена ​​на то, чтобы сделать Комиссию "более экологичной" за счет сокращения выбросов в зданиях и "более цифровой", сохраняя работу на дому в качестве стандартной практики после окончания пандемии коронавируса.

"Как и все государственные и частные организации, сейчас мы ищем наиболее полезный баланс между офисной и домашней работой в долгосрочной перспективе… это новая норма. Мы провели опросы, и более 90% наших сотрудников выступили за два-три дня в неделю удаленной работы", - ", - сказал Хан.

Несмотря на закрытие половины зданий, общая площадь офисных помещений Комиссии сократится только на 25% - с почти 780 000 до примерно 580 000 квадратных метров - поскольку Комиссия объединит политические департаменты, называемые генеральными директоратами, в более просторных зданиях.