У Сирії Асад обирається на четвертий термін, Захід назвав вибори сфальсифікованими

У Сирії в середу проходять президентські вибори в підконтрольних режиму Башара Асада районах, які опозиція назвала фікцією, а країни Заходу вважають їх нечесними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Напередодні голосування держсекретар США, міністр закордонних справ Великої Британії та міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Італії виступили зі спільною заявою із засудженням "фальсифікованих виборів".

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П'ять країн заявили, що "підтримують голоси всіх сирійців, включаючи організації громадянського суспільства і сирійську опозицію, які засудили виборчий процес як незаконний".

55-річний президент Башар Асад практично не має серйозних суперників і напевно виграє четвертий семирічний термін повноважень.

За словами міністра внутрішніх справ Сирії Мохаммеда аль-Рахмуна, понад 18 мільйонів сирійців мають право голосувати в країні та за її межами.

Він додав, що в цілому створено 12 102 виборчі дільниці Але не всі зареєстровані виборці зможуть проголосувати, тому що країна все ще охоплена насильством.

За допомогою Ірану і Росії Асад знову контролює понад 60% території країни. Повстанці, як і раніше, утримують деякі райони на півночі та північному заході Сирії, в той час як курди - на північному сході.

Верховний конституційний суд Сирії затвердив трьох кандидатів для участі в президентських перегонах, включаючи Асада.

Двоє інших - Абдулла Шаллум, ексміністр уряду, і Махмуд Мараї, опозиційний діяч, якого режим терпить і який живе в Дамаску.

Опозиція та її західні союзники неодноразово вимагали відставки Асада як перший крок до припинення громадянської війни і на шляху Сирії до демократичного майбутнього.