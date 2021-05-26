В Сирии Асад избирается на четвертый срок, Запад назвал выборы фальсифицированными

В Сирии в среду проходят президентские выборы в подконтрольных режиму Башара Асада районах, оппозиция назвала их фикцией, а страны Запада считают нечестными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Накануне голосования госсекретарь США, министр иностранных дел Великобритании и министры иностранных дел Франции, Германии и Италии выступили с совместным заявлением с осуждением "фальсифицированных выборов".

Читайте также Россия впервые разместила стратегические бомбардировщики на авиабазе в Сирии

Пять стран заявили, что "поддерживают голоса всех сирийцев, включая организации гражданского общества и сирийскую оппозицию, которые осудили избирательный процесс как незаконный".

55-летний президент Башар Асад практически не имеет серьезных соперников и наверняка выиграет четвертый семилетний срок полномочий.

По словам министра внутренних дел Сирии Мохаммед аль-Рахмуна, более 18 млн сирийцев имеют право голосовать в стране и за ее пределами.

Он добавил, что в целом создано 12 102 избирательных участка. Но не все зарегистрированные избиратели смогут проголосовать, потому что страна все еще охвачена насилием.

С помощью Ирана и России Асад вновь контролирует более 60% территории страны. Повстанцы по-прежнему удерживают некоторые районы на севере и северо-западе Сирии, в то время как курды - на северо-востоке.

Верховный конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов для участия в президентской гонке, включая Асада.

Двое других - Абдулла Шаллум, экс-министр правительства, и Махмуд Мараи, живущий в Дамаске оппозиционный деятель, которого режим терпит.

Оппозиция и ее западные союзники неоднократно требовали отставки Асада в качестве первого шага к прекращению гражданской войны и на пути Сирии к демократическому будущему.