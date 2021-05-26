Щодо зміни власника видання "Українська правда" - заява ЄвроПравди

ЄвроПравда вітає наших колег з видання "Українська правда", а також його колишню власницю Олену Притулу з підписанням угоди про продаж видання інвестиційній компанії Dragon Capital.

Редакція "Європейської правди" була повідомлена про це та із задоволенням сприйняла інформацію про те, що редакція УП підписала з новим власником Редакційну Угоду про невтручання менеджменту в редакційну діяльність.

"Європейська правда" є виданням-партнером "Української правди", але ми не пов’язані з УП ані фінансово, ані через механізми власності чи менеджменту і не є стороною угоди про продаж. Однак ми зацікавлені у продовженні співпраці задля того, щоби якомога ширше коло українських читачів отримували збалансовану інформацію та аналітику про події у Європі та євроатлантичному просторі, а також про зближення України з ЄС та НАТО.

Ми взяли до відома інформацію про те, що новий власник зацікавлений зберегти нашу співпрацю, і будемо раді обговорити цю співпрацю з новим власником після закриття угоди.

Ми – так само як і наші друзі з УП – гарантуємо, що для читачів "Європейської правди" найголовніше не зміниться. Ми і надалі будемо повідомляти вам неупереджену, збалансовану картину дня та аналітику та й надалі підтримуватимемо проєвропейський курс нашої держави